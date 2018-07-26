«Крылья Советов» представили новую форму на сезон в РПЛ

PUMA FOOTBALL начинает сотрудничество с «Крыльями Советов» и представляет форму сезона 2018/2019, сообщает пресс-служба самарцев.



«В новом сезоне наша команда выступит в Российской Премьер-лиге – домашние игры „Крыльев“ пройдут на стадионе „Самара Арена“, очертания которого стали частью дизайна рекламных имиджей в поддержку формы. Воля к победе, страсть болельщиков и ритм их сердец стали центральной темой сезона, которая будет вдохновлять команду на протяжении всего чемпионата», — говорится в сообщении.

Форма представлена в традиционной для «Крыльев» расцветке. Домашний комплект формы выполнен в голубом цвете с темно-синими элементами на рукавах футболки. Выездная форма представлена в классическом белом цвете с контрастными деталями и айдентикой клуба и спортивного бренда на футболке и шортах. Также в коллекции представлена третья и тренировочная форма.