Сегодня в Татарстане осадков не ожидается и до +33 градусов
В четверг, 26 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.
Ветер юго-восточный слабый.
Максимальная температура днем по Татарстану составит от +28°С до +33°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +30°С до +32°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +28°С до +30°С.Общество Татарстан
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