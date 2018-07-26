Сегодня в Татарстане осадков не ожидается и до +33 градусов

В четверг, 26 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер юго-восточный слабый.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +28°С до +33°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +30°С до +32°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +28°С до +30°С.