Следующая встреча Путина и Трампа состоится в 2019 году

Следующая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится после 1 января 2019 года. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как «расследование Мюллера» завершится, поэтому мы согласились, что это будет после 1 января следующего года», — приводит его слова NBC News.

Ранее в Белом доме сообщили, что единственной договоренностью, которая была достигнута на встрече Трампа и Путина 16 июля, является то, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне.