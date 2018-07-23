Белый дом рассказал о единственной договоренности Трампа и Путина

Единственной договоренностью, которая была достигнута на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, является то, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Единственная договоренность (на встрече президентов России и США в Хельсинки, — прим. ред.), которая была достигнута, это то, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне, и это взаимодействие сейчас продолжается и будет продолжаться», — цитирует ее «РИА Новости».

Сандерс отметила, что советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон проведет в августе встречу со своим коллегой из России.

Напомним, 16 июля Путин и Трамп провели четырехчасовые переговоры в Хельсинки — сначала лидеры побеседовали лично, а позже стартовали российско-американские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака.