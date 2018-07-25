Замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев покинул свой пост
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев покинул свой пост. Соотвествующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.
Ранее Минкосвязи покинули еще два заместителя министра — Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов.ОбществоВласть
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