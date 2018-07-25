Сумоистка из Удмуртии выиграла свое 15-е золото на чемпионатах мира

В Тайване завершился чемпионат мира по сумо. В составе российской команды выступала представительница Удмуртии Анна Полякова (Жигалова), на ее счету две золотые медали, сообщает Izhlife.ru.

В чемпионате приняли участие 150 спортсменов из 25 стран. Удмуртская сумоистка была первой в абсолютной весовой категории, а также в командном первенстве. В итоге она стала 15-кратной чемпионкой планеты.

— Два «золота» я завоевала на этом чемпионате, и в общей сложности у меня 15 золотых медалей. В финале боролась с японкой Хийори Кон. Победе рада. Чемпионат был не самый легкий. Было очень много новых спортсменов, поэтому не знала, чего ожидать, — рассказала чемпионка мира.

В общекомандном зачете сборная России стала победительницей. Второе и третье места достались командам Японии и Монголии.