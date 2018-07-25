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Президентом Федерации водного поло Татарстана избрали замглавы Следкома

16:27, 25.07.2018
Президентом Федерации водного поло Татарстана избрали замглавы Следкома
Фото: mdms.tatarstan.ru

Президентом Федерации водного поло Татарстана стал заместитель руководителя СУ СК России по РТ Владимир Циома.

Решение о назначении было принято на внеочередной выборной конференции Федерации водного поло РТ. Из 13 членов организации присутствовали 10 — кворум для принятия решения имелся.

Ранее пост главы Федерации занимал замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

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