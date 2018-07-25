Президентом Федерации водного поло Татарстана избрали замглавы Следкома
Президентом Федерации водного поло Татарстана стал заместитель руководителя СУ СК России по РТ Владимир Циома.
Решение о назначении было принято на внеочередной выборной конференции Федерации водного поло РТ. Из 13 членов организации присутствовали 10 — кворум для принятия решения имелся.
Ранее пост главы Федерации занимал замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.ОбществоВласть
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