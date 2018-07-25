Вкладчикам «Татфондбанка» выплатили еще 4 миллиона рублей

Пострадавшим банковским вкладчикам ПАО «Татфондбанк» выплатили еще более 4 млн рублей.

Выплаты затронули вкладчиков, пострадавших из-за неправомерного расторжения договора банковского вклада и переводом денежных средств в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс».

Всего татарстанские прокуроры в защиту вкладчиков направили в Вахитовский районный суд Казани 255 исков на общую сумму 349,8 млн рублей.

«Из них судом удовлетворено 234 иска на сумму более 311 млн рублей. За прошедшую неделю указанной категории вкладчиков выплачено более 4 млн рублей. Всего по искам прокуроров 224 вкладчикам ПАО «Татфондбанк» выплачено 238 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры РТ.

Отмечается, что в настоящее время на стадии исполнения находятся 10 судебных актов о выплатах в пределах лимита страхового возмещения на сумму 10 млн рублей.



Ранее сообщалось, что имущество и активы ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» предварительно оценили в 996,8 млн рублей.