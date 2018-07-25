Вложения иностранцев в российский госдолг снизились до 2 триллионов рублей — Центробанк

Номинальный объем российских облигаций федерального займа, принадлежащих инвесторам-нерезидентам, впервые за год упал до 1,98 млрд рублей. Такие данные приводит Банк России.



В процентном соотношении доля инвесторов-нерезидентов в общем объеме рынка ОФЗ достигла минимального уровня почти за полтора года, снизившись до 28,2%.

До этого показатель достигал уровня ниже 30% по итогам февраля 2017 года.

Ранее Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума.