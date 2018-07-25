Игроки сборной России и Месси не попали в символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

ФИФА опубликовала символическую сборную прошедшего чемпионата мира по футболу по версии болельщиков. В нем не оказалось игроков сборной России и нападающего Аргентины Лионеля Месси.

Больше всего голосов набрал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. Также в тройку наиболее популярных игроков вошли бразилец Коутинью и французский нападающий Киллиан Мбаппе.

Символическая сборная ЧМ-2018: Тибо Куртуа (Бельгия), Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брейне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).