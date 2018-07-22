ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула, в результате которого погибли 16 человек

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула. В результате инцидента погибли 16 человек и не менее 60 пострадали.

Целью теракта был первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум. Сегодня он вернулся в страну после года изгнания, который провел в Турции. Отмечается, политик не пострадал, сообщает Reuters.



Ранее сообщалось, что из-за теракта в Пакистане погибли 128 человек.