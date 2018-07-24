Правительство поддержало законопроект о праве посещать РФ до конца 2018 года по Fan ID

Правительство поддержало законопроект о безвизовом въезде в РФ до конца года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID).

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечания», — говорится в сообщении на сайте кабмина, которое приводит ТАСС.

Отметим, что сегодня законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Ранее министр спорта Павел Колобков попросил распространить систему паспортов болельщиков на матчи внутренних футбольных первенств.