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Правительство поддержало законопроект о праве посещать РФ до конца 2018 года по Fan ID

22:59, 24.07.2018
Правительство поддержало законопроект о праве посещать РФ до конца 2018 года по Fan ID
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство поддержало законопроект о безвизовом въезде в РФ до конца года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID).

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечания», — говорится в сообщении на сайте кабмина, которое приводит ТАСС.

Отметим, что сегодня законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Ранее министр спорта Павел Колобков попросил распространить систему паспортов болельщиков на матчи внутренних футбольных первенств.

Спорт
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