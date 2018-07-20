Министр спорта предложил пускать на футбол в России только по паспортам болельщиков

Министр спорта Павел Колобков попросил распространить систему паспортов болельщиков на матчи внутренних футбольных первенств.

По мнению Колобкова, помимо Fan ID необходимо распространить и информационные системы доступа на стадионы на матчи национальных футбольных лиг.

Такая система была использована на чемпионате мира в 2018 году, сообщают «Ведомости».

Ранее президент РФ Владимир Путин не исключил, что власти могут разрешить использовать систему на всех массовых мероприятиях.