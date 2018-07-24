Михаил Вилков обслужит стартовый матч «Уфы» против чемпиона

Арбитр Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным судьей на матч первого тура чемпионата России по футболу сезона 2018/2019 между ФК «Уфа» и московским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Вилкова будут Владимир Миневич (Смоленск) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей — Николай Волошин (Смоленск).

Михаил Вилков в качестве главного арбитра семь раз обслуживал матчи «Уфы», в которых уфимцы лишь однажды смогли победить. Это была игра с «Мордовией» в 2014 году со счетом 2:0. В основном же в матчах с участием Вилкова уфимцы проигрывали топ-командам.