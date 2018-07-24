Поклонскую накажут за голосование против пенсионной реформы осенью — СМИ

Вопрос об ответственности Натальи Поклонской, проголосовавшей против законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию, рассмотрят осенью, когда депутаты соберутся после каникул на сессию.

«Наталья Поклонская нарушила решение фракции о консолидированном голосовании и мы рассмотрим эту ситуацию в начале осенней сессии, так как на этой неделе завершается весенняя сессия Госдумы и плановых заседаний фракции и президиума фракции уже не предполагается, а специально собираться для обсуждения этого вопроса нецелесообразно», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник во фракции «Единая Россия».

Отмечается, что это, в том числе, «кадровый вопрос» относительно занимаемых Поклонской должностей — зампредседателя комитета по безопасности и противодействия коррупции и руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.



Напомним, Поклонская стала единственным членом «Единой России», голосовавшим в первом чтении против пенсионной реформы.