МЧС Удмуртии локализовало аварию на нефтепроводе

Сотрудники удмуртского главка МЧС сообщили о локализации аварии на нефтепроводе. В Игринском районе республики произошел разлив нефтесодержащей жидкости.

«Авария локализована. Угрозы жизни и здоровью людей нет», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по УР.

Сообщение о прорыве нефтепровода поступило в 11.55. К месту аварии были направлены более 40 человек и 11 единиц техники.

По данным «Удмуртнефти», разлив нефти затронул площадь в 0,4 га. При этом в компании утверждают, что угрозы загрязнения водоемов нет.