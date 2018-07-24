Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова проверит самарские больницы
В Самару во вторник, 24 июля, с рабочим визитом приедет министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Глава ведомства посетит городские больницы, а также примет участие в стратегической сессии «Сбережения народа». Там будут обсуждаться вопросы социально-демографического развития области, доступной и качественной медицины, а также внедрения IT-технологий в здравоохранение, рассказали в региональном правительстве.
Напомним, ранее стало известно, что Минздрав выпустит новые препараты для лечения рака.ОбществоМедицина
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