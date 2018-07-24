Ликвидируемая казанская «Агросила» выставила на торги ценные бумаги фонда ТФБ

Конкурсный управляющий казанского ООО «Агросила» Алмаз Харисов выставил на торги 750 паев «ТФБ Рентный инвестиционный фонд». Первоначальная сумма лота — более 24 млн рублей.

«Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд», эмитент ЗАО УК «ТФБ Капитал», № гос. регистрации выпуска 1444-94199456 <...> номинальный держатель АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум»», — говорится в опубликованном в едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщении.



Также на продажу выставлено помещение в Казани стоимостью 6,4 млн рублей и права требований к двум компаниям. Торги должны состояться 6 сентября 2018 года.

Напомним, «Агросила» находится на стадии ликвидации с 23 октября 2017 года.