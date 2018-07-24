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Госдума приняла закон о страховании средств малого бизнеса в банках

14:51, 24.07.2018
Госдума приняла закон о страховании средств малого бизнеса в банках
Фото: minsvyaz.ru

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о страховании средств на счетах малых и микропредприятий. Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Предполагается, что система страхования вкладов в кредитных организациях распространится на счета малых и микропредприятий, передает ТАСС. При этом застрахованы будут денежные средства в рублях и иностранной валюте, размещаемые в банках на основании договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета, включая капитализированные проценты на сумму вклада.

Отмечается, что размер страхового возмещения такой же, как и в случае возмещения для физлиц и индивидуальных предпринимателей. Напомним, в настоящее время сумма составляет 1,4 млн рублей.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило вдвое увеличить страховое покрытие по вкладам в случае объединения банков — до 2,8 млн рублей.

ЭкономикаБанки
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