АСВ предложило вдвое увеличить сумму страхования вкладов при объединении банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает вдвое увеличить страховое покрытие по вкладам в случае объединения банков — до 2,8 млн рублей. Об этом рассказал глава АСВ Юрий Исаев в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

Напомним, что сейчас максимальная сумма страховки по вкладам составляет 1,4 млн рублей.

Также АСВ предлагает расширить лимит страхового возмещения вкладчикам обанкротившихся банков до 10 млн рублей в особых «социальных» случаях, если срок открытия вклада не превышает трех месяцев, передает ТАСС.

К таким ситуациям будут относится получение наследства, продажа квартиры, земли, получение денег по решению суда, получение страховых выплат, пособий на детей, материнского капитала, различных компенсаций.



Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина также заявила, что считает целесообразным увеличить сумму страховых выплат вкладчикам.