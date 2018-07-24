Алишер Усманов выставил на продажу 30% акций в ФК Arsenal

Российский миллиардер Алишер Усманов выставил на продажу свою долю в английском футбольном клубе Arsenal. Решение было принято на фоне конфликта с контролирующим акционером Arsenal — американским миллиардером Стэном Кронке.



«Он был очень расстроен тем, что Кронке не продаст ему контроль ни за какие деньги, и теперь просто хочет выйти», – приводит The Financial Times слова источника.

При этом неизвестно, есть ли у вероятной сделки другие причины, кроме корпоративного конфликта. Подчеркивается, что Усманов продаст свою долю в клубе кому угодно, кроме Кронке.

Отмечается, с 2007 года Усманов и Кронке наперегонки скупали акции клуба, но к 2012 году Кронке собрал почти 70% акций, оставив Усманова без места в совете директоров. В 2017 году Усманов предложил Кронке $1,3 млрд за его долю, но миллиардер отказался.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Алишер Усманов вошел в десятку самых богатых жителей Великобритании, заняв восьмую строчку в ежегодном рейтинге британской газеты Times.