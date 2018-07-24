«Рубин» перенес встречу с болельщиками на 26 июля

Встреча казанского «Рубина» с болельщиками перенесена на один день, с 25 на 26 июля. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«День с «Рубином» на «Казань Арене» пройдет на «Казань Арене». Начиная с 15.30 все желающие смогут развлечься в «Фан-парке», а также присутствовать на презентации новичков клуба. Завершится мероприятие открытой тренировкой команды в 18.00.

Также ожидается розыгрыш призов и шоу-программа с известными артистами.

Напомним, «Рубин» завершил австрийские сборы и теперь будет готовиться в Казани к домашнему матчу против «Краснодара» — первой официальной игре «рубиновых» в сезоне.

