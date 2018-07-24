Частный приют для животных в Оренбурге может закрыться из-за отсутствия денег на аренду

В Оренбурге частный приют для бездомных кошек и собак «Я — живой» может закрыться из-за проблем с финансированием.

У волонтеров нет денег на оплату аренды земли и коммунальных услуг. На данный момент необходимо погасить долг в размере 7 тысяч рублей. Ранее директора приюта вызвали в комитет по управлению имуществом Оренбурга.

«С нами могут просто расторгнуть договор, который и так находится на рассмотрении касаемо дальнейшего продления», — пишут волонтеры на официальной странице приюта в соцсетях.

Добавим, сейчас в приюте «Я — живой» содержится порядка 120 собак и около 50 кошек, существующих только на пожертвования горожан. На необходимое содержание в месяц уходит около 120—150 тысяч рублей.

Напомним, ранее власти Самары поддержали предложение горожан по поводу строительства второго приюта для бездомных животных.