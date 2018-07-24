Шинный комплекс «Татнефти» стал дипломантом Национальной экологической премии

Сервисное предприятие ООО «Соцбытобслуживание «Шинник», входящее в KAMA TYRES — шинный комплекс компании «Татнефть», отмечено почетным дипломом в номинации «Экология и гражданское общество» российского конкурса «Национальная экологическая премия — 2018».

Высокую оценку получил проект «Природоохранная деятельность ООО «СБО «Шинник» в номинации «Экология и гражданское общество».

Приоритетным направлением деятельности ООО «Соцбытобслуживание «Шинник» является обслуживание предприятий шинного бизнеса «Татнефти», которое включает планомерную работу по снижению нагрузки на окружающую среду за счет сбора, передачи на захоронение и обезвреживания отходов. Предприятие также ведет активную деятельность по озеленению и благоустройству детского оздоровительного лагеря «Чайка», городского сквера у спортивного комплекса «Шинник» и прилегающих к шинному комплексу территорий.

Системная природоохранная деятельность предприятий шинного комплекса «Татнефти» является важной частью повседневной работы и позволяет обеспечивать стабильное и устойчивое развитие организации.

Российский конкурс «Национальная экологическая премия» проводится ежегодно с 2003 года в целях привлечения внимания общества к проблемам сохранения окружающей среды, стимулирования разработки и внедрения лучших современных технологий в различные отрасли российской экономики. В этом году конкурс проходил в два этапа по 7 номинациям, в нем приняли участие 50 субъектов Российской Федерации.

К участию в конкурсе допускались уже внедренные в практику проекты по следующим направлениям: научные исследования; опытно-конструкторские разработки; инновационные технологии, направленные на охрану окружающей среды и рациональное освоение природных ресурсов; экологическая информация, экологическое образование и воспитание; социальные инициативы.

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