Антипин: «Говорили на тему перехода с Зариповым, но конкретных предложений от «Ак Барса» не поступало»

Защитник Виктор Антипин, перешедший в нынешнее межсезонье в магнитогорский «Металлург», прокомментировал свое возвращение в родной клуб.



«Эмоции у меня самые положительные – рад, что вернулся домой. Приехал в родной клуб, где мне всё знакомо. Очень соскучился по городу и команде. С оптимизмом смотрю в предстоящий сезон. На самом деле вариантов было всего два: либо оставаться и ждать каких-то предложений за океаном, либо возвращаться в Магнитогорск. Других вариантов с командами КХЛ я даже и не рассматривал.



У меня в НХЛ сезон закончился пораньше, чем у команды „Баффало Сэйбрз“, из-за травмы – было время всё обдумать. От американского клуба никаких разговоров о моём будущем не последовало. Я не хотел ждать 1 июля, когда откроется трансферный рынок в НХЛ. Не хотелось в подвешенном состоянии находиться. Вот весной и решил – хочу вернуться в „Магнитку“.



Информация про „Ак Барс“? Мы просто разговаривали с Данисом Зариповым как-то на эту тему. Но никаких конкретных предложений не поступало. Просто СМИ как-то подхватили слова Даниса про Казань. Так и родился слух о возможном переходе туда. Повторюсь: никаких переговоров не вёл, хотел вернуться только в „Металлург“, — сказал защитник.