Источник: арена «Авангарда» дала трещину

На хоккейной арене омского «Авангарда» — «Арены-Омск» образовались несколько трещин в фундаменте, сообщает «Спорт-Экспресс»



Ранее президент омского клуба Максим Сушинский сообщал о проблемах, которые возникли во время ремонта арены.

— «Арены-Омск» — это дом «Авангарда», и для нас было крайне важно подойти к новому сезону в полной готовности, в том числе в плане комфорта и безопасности наших болельщиков. В межсезонье мы начали интерьерные ремонты и модернизацию инженерных систем арены. В процессе этих работ мы столкнулись с непредвиденными трудностями, после чего в срочном порядке были запущены необходимые дополнительные экспертизы. Для реализации данных задач были привлечены лучшие ресурсы и специалисты. Отмечу, что в предыдущие годы комплексных обследований на арене не проводилось.

По некоторым данным, арена была принята с многочисленными нарушениями, конструкционными недостатками и с самого начала находилась если не в аварийном состоянии, то постоянно требовала внимательной эксплуатации и постоянных проверок, — прокомментировал ситуацию Сушинский.



Предыдущим руководителям «Авангарда» эти проблемы были известны, так что они старались внимательно следить за состоянием арены.