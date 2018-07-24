В Париже покончила с собой одна из основательниц Femen Оксана Шачко

Фото: en.wikipedia.org / xvire1969 - A Hero

Одна из трех основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Эту информацию «РИА Новости» подтвердила другая представительница движения Инна Шевченко.

Femen — движение радикального эксгибиционизма, созданное на Украине в 2008 году. Активистки движения, зарегистрированного во Франции в 2012 году, проводят эпатажные топлесс-акции по всему миру. Со временем филиалы Femen появились и в некоторых других странах.

Femen не относит себя к феминистским организациям, хотя и выступает в защиту женщин и их прав.

