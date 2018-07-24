Хейли заявила, что Россия «никогда не станет другом» для США

Фото: ru.wikipedia.org / United States Department of State

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия «никогда не станет другом» для Соединенных Штатов.

«Они (Россия) никогда не станут нашим другом. Это просто факт», — рассказала Хейли в интервью CBN.



Тем не менее она отметила важность встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом и добавила, что американо-российский саммит «долго заставлял себя ждать».

По словам постпреда США при ООН, она довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.



Добавим, что в Конгрессе США планируют продлить запрет на сотрудничество между американским и российским министерствами обороны. Также в нем намерены запретить американскому правительству признавать Крым российским и выделить 250 млн долларов для поставки вооружения на Украину.