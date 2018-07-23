Тарас Бурлак: «При Грасии штрафовали за каждую 0,1 процента лишнего веса, Самбрано платил по 120 тысяч»

Экс-защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о штрафах в казанской команде во времена испанского тренера Хавьера Грасии.

«Когда у нас был испанец Хави Грасия высчитывали лишний вес и штрафовали за каждые 0,1 процента на 4 тысячи рублей. Там Самбрано хорошо попадал все время, у него по 3 процента было и иногда выдавал по 120 тысяч», — сказал Бурлак «Матч ТВ».

Также игрок поделился о суммах за лишний вес в своем нынешнем клубе «Крылья Советов». По его словам, в самарской команде за каждые 100 граммов лишнего веса положен штраф в 1 тысячу рублей.