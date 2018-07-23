Бюджет Казани за I полугодие 2018-го исполнен с профицитом в 634 миллиона рублей

Бюджет столицы Татарстана по итогам первого полугодия был исполнен с профицитом в размере 634,3 млн рублей: доходы составили 12,18 млрд рублей, объем расходов — 11,55 млрд. Такие данные содержатся в проекте постановления исполкома Казани об исполнении бюджета.



Судя по документу, основную часть доходов муниципалитет получил в виде налогов на прибыль, а также на доходы физических лиц — по тому и другому виду в бюджет поступило 2,47 млрд рублей. На долю двух этих налогов пришлось около 40% всех доходов. Земельный налог и налоги на имущество принесли 1,71 и 1,19 млрд рублей соответственно. 1,3 млрд рублей составили доходы от использования муниципального имущества.

С точки зрения расходов самой крупной статьей традиционно стало образование: на него ушло почти 66,7% в общей структуре расходов, или 7,7 млрд рублей. На сферу общего здравоохранения было потрачено 3,62 млрд рублей, на социальную политику — 473,2 млн рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство — 714,3 млн.