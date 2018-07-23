Западные ученые выступили в защиту национальных языков России

Лингвисты из различных университетов Европы и США выступили за сохранение национальных языков России. Они подписали обращение в Госдуму РФ с требованием отменить закон о добровольном изучении родных языков.

Подписи под обращением, опубликованным на портале проекта Uralistica, поставили сотрудники университетов Хельсинки, Хьюстона, Уппсалы, Вены и других вузов.

В тексте письма ученые подчеркивают пользу изучения двух и более языков для детей. Отдельно они останавливаются на пользе «малых» языков.

«Кроме того, широкая палитра малых языков коренных народов России — это уникальное культурное достояние всего мира, всего человечества, и гибель этих языков будет жестоким ударом по мировому языковому многообразию и значительно истощит интеллектуальное наследие человечества», — говорится в обращении.

Среди подписантов обращения всемирно известные специалисты по сохранению и возрождению языков, такие как Тове Скутнабб-Кангас из Университета Роскилле, Янош Пустаи из Будапештского университета, Йоханна Лааксо из Венского университета и другие.

Напомним, что завтра, 24 июля, Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о добровольном изучении национальных языков. Документ вызвал горячие споры. Сторонники проекта хотят оградить детей от обязательного преподавания неродного языка в национальных республиках. Однако противники считают, что статус добровольного обречет «малые» языки на забвение.