Сафаров выступил за обязательное изучение татарского языка

Руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров выступил за обязательное изучение татарского языка в школах.

«Внесенные нами поправки (в законопроект о об изучении родных языков, — прим. ред.) были приняты. Думаем, что будет по-нашему. И государственный язык, и татарский язык должны остаться в обязательной части», — заявил он на пленарном заседании VII Внеочередного съезда Всемирного конгресса татар

Как отмечает корреспондент «Реального времени», после его слов все присутствующие захлопали.

Ранее сообщалось, что Госдума и Совфед намерены принять законопроект о родных языках до конца июля.