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Сафаров выступил за обязательное изучение татарского языка

18:09, 20.07.2018
Сафаров выступил за обязательное изучение татарского языка
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров выступил за обязательное изучение татарского языка в школах.

«Внесенные нами поправки (в законопроект о об изучении родных языков, — прим. ред.) были приняты. Думаем, что будет по-нашему. И государственный язык, и татарский язык должны остаться в обязательной части», — заявил он на пленарном заседании VII Внеочередного съезда Всемирного конгресса татар

Как отмечает корреспондент «Реального времени», после его слов все присутствующие захлопали.

Ранее сообщалось, что Госдума и Совфед намерены принять законопроект о родных языках до конца июля.

ОбществоОбразование Татарстан
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