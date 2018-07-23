В Оренбурге установят пять новых камер фотовидеофиксации
Пять новых камер фотовидеофиксации появятся в Оренбурге к концу лета.
Установка оборудования проходит в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Камеры будут фиксировать нарушения ПДД в зоне пешеходных переходов, рассказали в администрации города.
Камеры установят в следующих местах: улица Брестская, напротив дома № 16-18, проспект Гагарина, напротив дома № 22, улица Пролетарская, напротив дома № 257, улица Терешковой, напротив дома № 144 и улица Туркестанская, напротив дома № 21.
Напомним, власти Самары рассчитывают избавить город от пробок с введением комплекса АСУДД.Общество
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