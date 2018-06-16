Власти Самары рассчитывают избавить город от пробок с введением комплекса АСУДД

Власти Самары запустили Автоматическую систему управления дорожным движением (АСУДД) на Московском шоссе и улице Новой-Садовой. Позже планируется перевести под управление системы и другие улицы города.

«Комплекс регулирует транспортный поток на гостевых маршрутах чемпионата мира по футболу, производит сбор и обработку информации о ситуации на проезжей части», — передает ТРК «Губерния».

Светофоры на всех участках и перекрестках двух улиц перевели на автоматизированную работу. Анализируются данные с 450 камер наблюдения, в том числе расположенных на перехватывающих парковках, ж/д вокзале и в аэропорту «Курумоч».

Специалисты отмечают, что АСУДД значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.