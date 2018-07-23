Экс-депутат, осужденный за избиение Dj Smash, обжалует приговор

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение DJ Smash, обжалует приговор. Об этом заявил его адвокат.

На данный момент документы уже готовы. Подать апелляцию в высшую инстанцию защита может до 28 июля, пишет «Вкурсе.ру». Приговор обжалует и друг Телепнева Сергей Ванкевич, которого также признали виновным в избиение музыканта по решению суда.

Напомним, инцидент в ночном клубе «Дом культуры» произошел в ночь на 10 февраля этого года. По словам DJ Smash, из-за отказа сделать селфи его жестоко избил бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев. Сейчас он является главой пермской Федерации ММА и мастером спорта по рукопашному бою.

Сам Телепнев опровергал информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тысяч рублей до суда. Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело. Вместе с Телепневым на скамье подсудимых находился его друг Сергей Ванкевич, ставший одним из участников потасовки в ту ночь.

18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание.