Экс-депутат, осужденный за избиение Dj Smash, обжалует приговор
Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение DJ Smash, обжалует приговор. Об этом заявил его адвокат.
На данный момент документы уже готовы. Подать апелляцию в высшую инстанцию защита может до 28 июля, пишет «Вкурсе.ру». Приговор обжалует и друг Телепнева Сергей Ванкевич, которого также признали виновным в избиение музыканта по решению суда.
Напомним, инцидент в ночном клубе «Дом культуры» произошел в ночь на 10 февраля этого года. По словам DJ Smash, из-за отказа сделать селфи его жестоко избил бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев. Сейчас он является главой пермской Федерации ММА и мастером спорта по рукопашному бою.
Сам Телепнев опровергал информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тысяч рублей до суда. Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело. Вместе с Телепневым на скамье подсудимых находился его друг Сергей Ванкевич, ставший одним из участников потасовки в ту ночь.
18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание.Общество
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