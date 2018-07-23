Казанец Фархад Фаткуллин первым из россиян стал «Википедистом года»

Фархад Фаткуллин из Казани стал первым россиянином, удостоенным звания «Википедист года». Об этом стало известно вчера на торжественной церемонии закрытия международной конференции «Фонда Викимедиа» «Викимании-2018» в Кейптауне (ЮАР).

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс на вручении награды отметил, что Фархад энергично ведет общественную организационную работу среди представителей сообществ, говорящих на региональных языках России, выходя далеко за пределы родного татарского языка.



Фаткуллин узнал о награде неожиданно, осуществляя через интернет синхронный перевод церемонии закрытия на русский язык для неанглоговорящих коллег из разных регионов России.

«Теперь нужно думать, как не ударить лицом в грязь», — заявил он.

Фархад Наилевич Фаткуллин родился 2 ноября 1979 года в Казани. Работает синхронным переводчиком. Участвует в татароязычной «Википедии» с 2012 года, в мета-проекте «Википедия на языках народов России» — с 2015 года. Член НП «Викимедиа РУ» с 2017 года.