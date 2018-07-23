Президент РФПЛ Сергей Прядкин: «Мы ввели новую должность — матч-менеджер»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о введении в лиге новой должности — матч-менеджера.

«В рамках стратегии мы ввели новую должность — матч-менеджер. Это одобрило общее собрание, правление. Каждый клуб определит человека, который будет выполнять обязанности матч-менеджера по аналогии с Лигой Европы, Лигой чемпионов, чемпионатом Европы, чемпионатом мира. Это человек, который будет заниматься организацией матчей на высочайшем уровне. Мы берем то хорошее, что осталось нам от замечательного чемпионата мира», — цитируют Прядкина «Известия».



Сезон в Премьер-лиге стартует 27 июля матчем за Суперкубок России.

