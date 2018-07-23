Наставник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев: «Все вместе мы заслужили эту победу!»

Накануне ФК «Нижний Новгород» одержал свою первую победу в новом сезоне ФНЛ, была обыграна «Тюмень» — 2:1. Главный тренер команды Дмитрий Черышев прокомментировал успех своих подопечных:

— Всех с победой, такой желанной и такой нужной для нас! В первом тайме нам немного не хватило остроты у ворот соперника. Но команда, менталитет которой постепенно меняется, еще только перестраивается под требования нового тренерского штаба. Зато после перерыва мы полностью переиграли тюменцев, хотя опытные футболисты соперника здорово оборонялись. Порадовало, что ребята шли вперед, старались играть в комбинационный футбол и создавали моменты у ворот «Тюмени». Ну и, конечно, же, удачно влились в игру футболисты, вышедшие на замены.

Особая благодарность болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. Все вместе мы заслужили эту победу!