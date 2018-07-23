Самолет с главой МВФ совершил экстренную посадку в Буэнос-Айресе
Самолет, на борту которого находилась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в аэропорту Буэнос-Айреса (Арегентина) вскоре после взлета.
Уточняется, что экипаж принял решение посадить самолет из-за разгерметизации салона, пишет Clarin.
Авиалайнер выполнял рейс из Аргентины в США. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.
Лагард, которая была в числе пассажиров воздушного судна, ранее принимала участие во встрече министров финансов и глав центробанков стран G20.
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