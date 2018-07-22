Парламент Кубы утвердил проект новой конституции страны
Национальная ассамблея народной власти (парламент) Кубы единогласно одобрила проект новой конституции страны.
Документ сначала вынесут на общественное обсуждение, а затем — на референдум. Ожидается, что он состоится до конца этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Prensa Latina.
Ранее стало известно, что в новой конституции Кубы появится понятие «частная собственность». Также текст документа включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам.ОбществоВласть
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