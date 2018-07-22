Парламент Кубы утвердил проект новой конституции страны

Национальная ассамблея народной власти (парламент) Кубы единогласно одобрила проект новой конституции страны.

Документ сначала вынесут на общественное обсуждение, а затем — на референдум. Ожидается, что он состоится до конца этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Prensa Latina.

Ранее стало известно, что в новой конституции Кубы появится понятие «частная собственность». Также текст документа включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам.