В Кубе решили признать частную собственность

Новая конституция Кубы признает право частной собственности, а также ограничит срок пребывания на посту для главы государства 10 годами.

Впервые текст конституции включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам и признание права частной собственности, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Глава Кубы теперь сможет находиться у власти не более двух пятилетних сроков.



«Устанавливается должность президента и вице-президента республики», – говорится в тексте закона.

Ранее должность главы государства называлась председателем Госсовета и Совета министров. Напомним, в настоящее время пост занимает Мигель Диас-Канель, в апреле сменивший Рауля Кастро.