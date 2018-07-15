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В Кубе решили признать частную собственность

06:30, 15.07.2018
В Кубе решили признать частную собственность
Фото: pixabay.com

Новая конституция Кубы признает право частной собственности, а также ограничит срок пребывания на посту для главы государства 10 годами.

Впервые текст конституции включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам и признание права частной собственности, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Глава Кубы теперь сможет находиться у власти не более двух пятилетних сроков.

«Устанавливается должность президента и вице-президента республики», – говорится в тексте закона.

Ранее должность главы государства называлась председателем Госсовета и Совета министров. Напомним, в настоящее время пост занимает Мигель Диас-Канель, в апреле сменивший Рауля Кастро.

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