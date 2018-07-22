Экс-глава аналитического центра «Роскосмоса» стал свидетелем по делу о госизмене

Бывший глава аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон проходит свидетелем по делу о госизмене. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.



«Дмитрий Пайсон проходит по делу как свидетель. Никаких обвинений ему не предъявлено», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее следственная группа ФСБ пришла с обысками в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве и в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве. Последний вскоре подал в отставку.