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Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал в отставку после проверки на госизмену

11:22, 21.07.2018

Директор аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон подал в отставку.

«Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении по установленной форме», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу госкорпорации.

Ранее следственная группа ФСБ пришла с обысками в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве и в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве.

Отмечается, что оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ — «Государственная измена».

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