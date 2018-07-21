Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал в отставку после проверки на госизмену

Директор аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон подал в отставку.

«Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении по установленной форме», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу госкорпорации.

Ранее следственная группа ФСБ пришла с обысками в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве и в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве.

Отмечается, что оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ — «Государственная измена».