В Челнах могут открыть Центр экопросвещения для населения

В Набережных Челнах планируют открыть Центр экопросвещения. Это инициатива активистов городского отделения общественного движения «Мусора.Больше.Нет.».

«Мы выиграли грант президента России в размере 500 тысяч рублей. На эти деньги и хотим создать класс или центр экопросвещения. Он будет работать для всех желающих. Хотим пригласить экспертов-специалистов из Москвы, чтобы они помогли нам методически, предоставили точные, научные материалы. В будущем мы хотим сделать наш экоцентр интерактивным, но на это нужно больше средств», — цитирует лидера экодвижения в Челнах Гузель Красноперову KazanFirst.

Отмечается, что помимо центра, будет создана также экоигра для детей. При этом, большая часть денег уйдет на поощрение активистов.

Ранее казанские экоактивисты объявили о начале сбора подписей против строительства жилого комплекса на улице Гаврилова. Речь идет о проекте компании ЮИТ на берегу Казанки.