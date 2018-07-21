Украинцы за полгода пересекли границу с Крымом более полумиллиона раз

За первое полугодие 2018 года украинцы пересекли границу с Крымом 519 тыс. раз. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Там уточнили, что речь идет не о количестве человек, которые посетили полуостров, а «только о факте пересечения», пишет RT со ссылкой на УНН.



Ранее стало известно, что сервис Booking.com перестал работать в Крыму из-за санкций в отношении полуострова. Владельцы объектов размещения также пожаловались на блокировку своих площадок на Booking.com, заявив, что с сегодняшнего дня сервис прекратил собирать отзывы туристов и оценки ими крымских объектов.