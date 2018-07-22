В Instagram теперь можно увидеть, кто из друзей находится онлайн

Социальная сеть Instagram запустила функцию просмотра списка друзей, находящихся онлайн.

Как сообщается в официальном блоге приложения, статус пользователя можно посмотреть только в том случае, если он есть в друзьях или с ним велась переписка.

До этого в Instagram можно было увидеть, кто из друзей находится онлайн, только в разделе Direct. В новой версии сервиса метка появилась в новостной ленте рядом с фотографией пользователей.

Ранее Instagram выпустил обновление, которое позволит добавлять музыку к видео в Stories.