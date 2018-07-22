Новости технологий

03:51 МСК
Новости раздела
Технологии

В Instagram теперь можно увидеть, кто из друзей находится онлайн

03:32, 22.07.2018
В Instagram теперь можно увидеть, кто из друзей находится онлайн
Фото: flickr.com

Социальная сеть Instagram запустила функцию просмотра списка друзей, находящихся онлайн.

Как сообщается в официальном блоге приложения, статус пользователя можно посмотреть только в том случае, если он есть в друзьях или с ним велась переписка.

До этого в Instagram можно было увидеть, кто из друзей находится онлайн, только в разделе Direct. В новой версии сервиса метка появилась в новостной ленте рядом с фотографией пользователей.

Ранее Instagram выпустил обновление, которое позволит добавлять музыку к видео в Stories.

ТехнологииТелекоммуникации
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты