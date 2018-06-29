В Instagram можно будет добавлять музыку к видео в Stories

Соцсеть Instagram выпустила очередное обновление, которое позволит добавлять музыку к видео в Stories. Оно станет доступным сегодня.

«Теперь вы можете добавить саундтрек к своей Stories, которая подойдет к любому моменту и поможет вам выразить, как вы себя чувствуете. Instagram Stories используют 400 млн человек каждый день, и мы рады дать нашему сообществу новые способы почувствовать себя ближе к своим друзьям и последователям», — говорится в пресс-релизе соцсети.

Отмечается, что композицию можно будет выбрать перед началом записи видео.

Ранее соцсеть Instagram запустила функцию видеочата.