Саратовский «Автодор» подписал контракт с Маккензи Муром

Саратовский «Автодор» подписал контракт с одним из лучших игроков чемпионата Греции прошлого сезона американцем Маккензи Муром. Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 26-летний защитник выступал за команду «Лаврио». Мур проводил на площадке в среднем 27,4 минуты, набирая по 17,1 очка (2-й показатель в лиге), делая 5,9 подбора, 4,9 передачи и 2,1 перехвата (1-й показатель в лиге). По итогам сезона Мур был включен в символическую сборную чемпионата, а также в пятерку лучших защищающихся игроков. Был участником «Матча всех звезд» чемпионата Греции-2017/18.



Маккензи Мур — выпускник университета UTEP. Профессиональную карьеру провел в клубах «Fico Fiance Nelson Giants», «Canterbury Rams» (Новая Зеландия), «Leuven Bears» (Бельгия), «ASP Promitheas Patras», «GS Lavrio»(Греция). Выступал в летней лиге НБА за «Milwaukee Bucks» и «Dallas Mavericks».