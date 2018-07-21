Израиль поразил 40 целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на убийство солдата у границы

Армия обороны Израиля поразила 40 военных целей ХАМАС в секторе Газа. В том числе, был уничтожен лагерь бригады ХАМАС, произведены удары по штабу, командному пункту бригады и др.

«В ответ на сегодняшнее нападение, в ходе которого был убит израильский солдат, Армия обороны Израиля нанесла к настоящему моменту удары по 40 военным целям, включая два лагеря батальонов ХАМАС — в Зейтуне и Хан-Юнисе», — цитирует официального представителя армии страны Джонатана Конрикуса ТАСС.

Позже стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились о возобновлении режима перемирия в секторе Газа.