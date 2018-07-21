Самолеты ВВС Израиля произвели масштабный налет на объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильские самолеты начали в пятницу масштабный налет на объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат в районе границы.

«Истребители ВВС Израиля начали масштабный налет <...> в ответ на серьезный инцидент, в ходе которого на границе подверглись обстрелу израильские солдаты», — говорится в документе. «ХАМАС решился на эскалацию ситуации в области безопасности и будет нести ответственность за свои действия», — подчеркнули в армии, цитирует пресс-службу Армии обороны Израиля ТАСС.

Ранее Израиль атаковал восемь целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.